Все рейсы из ростовского аэропорта Платов отменили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Все рейсы из ростовского аэропорта Платов отменены в связи с запретом использования южного воздушного пространства. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В связи с запретом использования южного воздушного пространства авиационными властями отменены все рейсы из аэропорта Платов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что три утренних рейса в Ростов-на-Дону направлены на запасные аэродромы. С пассажирами отмененных рейсов работают представители авиакомпаний.

Международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) - первый в современной России аэропорт, построенный с нуля. Открыт 7 декабря 2017 года. Является одним из крупных региональных воздушных портов на юге страны. Пассажирам аэропорта доступны около 50 направлений полетов рейсами 35 российских и международных авиакомпаний. Пассажиропоток Платова в 2021 году составил 2,91 млн человек.