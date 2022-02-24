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Военная операция на Украине
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Курские власти перевели на дистант школьников в районах на границе с Украиной

Глава региона Роман Старовойт проводит экстренное совещание с заместителями

КУРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Курской области приняли решение перевести школьников в районах, которые граничат с Украиной, на дистанционное обучение, сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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"В настоящее время провожу экстренное совещание со своими заместителями. Приняли решение во всех районах, которые граничат с Украиной, перевести школьников на дистанционное обучение с сегодняшнего дня", - написал Старовойт.

Курская область граничит с Сумской областью Украины, общая протяженность границы составляет около 240 км.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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