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Военная операция на Украине

В приграничных пунктах Брянской области на день приостановили занятия в школах

Также приостановлено посещение детских садов

ТАСС, 24 февраля. Власти Брянской области приостановили занятия в школах и посещение детских садов в приграничных населенных пунктах на один день. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства региона.

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"В Брянской области принято решение приостановить занятия в школах и посещение детских садов на один день в приграничных населенных пунктах", - сказали в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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РоссияБрянская областьВоенная операция на Украине
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