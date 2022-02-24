Развожаев сообщил, что обстановка в Севастополе спокойная

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Школы, детские сады и предприятия Севастополя работают в штатном режиме, обстановка спокойная, сообщил в четверг на своей странице в Instagram губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе все спокойно, и жизнь идет своим чередом. В прежнем режиме работают школы, детские сады и все предприятия", - написал Развожаев.

Он отметил, что поддерживает решение президента Владимира Путина о проведении специальной военной операции. "Это делается, в том числе, для защиты жителей Крыма и Севастополя. Севастополь в 2014 году прошел "русскую весну", сделал свой выбор, но Украина этот выбор так и не признала. То, что восемь лет происходит на Донбассе, тоже прямо свидетельствует о том, что власти Украины не успокоятся", - считает Развожаев.

Губернатор призвал всех сохранять спокойствие. "Уверен, что спецоперация пройдет быстро и эффективно, и, как сказал наш президент, надо как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед", - добавил он.