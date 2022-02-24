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Забайкалье стало лидером по числу преступлений при реализации нацпроектов в ДФО

Всего в 2021 году прокуратура зафиксировала в крае 31 подобное преступление

ЧИТА, 24 февраля. /ТАСС/. Прокуратура зарегистрировала в Забайкальском крае за прошлый год 31 преступление при реализации нацпроектов - это максимальное количество среди регионов Дальнего Востока, сообщило в четверг управление Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу (ДФО).

"Криминальные деяния в данной сфере выявлены во всех регионах округа, наибольшее их число в Забайкальском крае - 31, Республике Саха (Якутия) - 21, Хабаровском и Приморском краях - 18 и 12 соответственно", - говорится в сообщении.

Всего на Дальнем Востоке за год было зарегистрировано 111 преступлений при реализации нацпроектов, большая часть приходилась на нацпроекты "Демография" (48), "Жилье и городская среда" (24), "Образование" (11). Кроме того, прокуроры выявили 5 тыс. нарушений, к административной ответственности привлечены 388 человек, в суды направлено 616 исков на общую сумму 219 млн рублей.

В дальневосточных регионах реализуют 13 национальных проектов, в 2021 году по ним освоены федеральные субсидии на 184,7 млрд рублей.

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РоссияПриморский крайЯкутияЗабайкальский крайХабаровский край
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