В России за сутки госпитализировали 8 632 человека с коронавирусом

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 132 998, до 15 928 568. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,84%.

За сутки в стране выздоровели после коронавируса 136 433 человека. Число госпитализаций из-за COVID-19 составило 8 632, что на 47,2% меньше показателя предыдущего дня. Снижение количества госпитализаций произошло в 80 регионах, следует из данных штаба.

В Москве выявили 4 730 случаев заражения коронавирусом за сутки, в Санкт-Петербурге - 8 742 случая.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 762, до 348 578. Днем ранее было выявлено 785 смертей.