{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В России за сутки госпитализировали 8 632 человека с коронавирусом

Снижение количества госпитализаций произошло в 80 регионах
© Константин Андреев/ТАСС

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 132 998, до 15 928 568. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,84%.

За сутки в стране выздоровели после коронавируса 136 433 человека. Число госпитализаций из-за COVID-19 составило 8 632, что на 47,2% меньше показателя предыдущего дня. Снижение количества госпитализаций произошло в 80 регионах, следует из данных штаба.

В Москве выявили 4 730 случаев заражения коронавирусом за сутки, в Санкт-Петербурге - 8 742 случая.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 762, до 348 578. Днем ранее было выявлено 785 смертей.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Военная операция на Украине
Украинские пограничники оставили КПП на границе с Ростовской областью
По словам источника ТАСС, скопления автомобилей на въезде в Россию со стороны Украины нет
Читать полностью