{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ленобласти количество амбулаторных ковид-пациентов снизилось на 40% в сравнении с пиком

Последние несколько дней также отмечается снижение количества пациентов в стационарах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Количество пациентов с коронавирусом в Ленинградской области, которые находятся на амбулаторном лечении, снизилось более чем на 40% за две недели. Об этом сообщил в четверг председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин на заседании областного правительства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Тренд на снижение количества пациентов, находящихся под амбулаторным наблюдением, он уже отчетлив. Мы действительно видим, что за две недели произошло существенное снижение - более чем на 40%. Напомню, количество таких пациентов две недели назад было 40 тыс., на сегодня - чуть больше 28 тыс. В самые плохие волны максимальное количество граждан на амбулаторном лечении было 26 тыс.", - рассказал он.

Как отметил Вылегжанин, последние несколько дней также отмечается снижение количества пациентов в стационарах. Но это связано не с уменьшением госпитализации, которая находится на прежнем уровне - 200 человек в сутки, а с возросшим числом выздоравливающих людей. Количество пациентов на аппаратах ИВЛ сохраняется на уровне 30-40.

По данным председателя комитета, перевод школьников 5-11-х классов с 14 по 21 февраля на дистанционное обучение, а младших классов - на каникулы по 23 февраля позволил снизить заболеваемость среди детей. В связи с этим будет рассмотрен вопрос о разрешении профилактических осмотров данной группы в полном объеме. "Мы в ближайшее время будем открывать полностью педиатрическую службу, такая возможность по персоналу уже есть. Что касается взрослого населения, также будем планировать вернуть профосмотры в полном объеме и диспансеризацию", - сообщил Вылегжанин.

Он отметил, что вопрос о возвращении плановой помощи будет зависеть от тренда снижения заболеваемости, так как 28 тыс. человек в Ленобласти еще болеют COVID-19.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Военная операция на Украине
Украинские пограничники оставили КПП на границе с Ростовской областью
По словам источника ТАСС, скопления автомобилей на въезде в Россию со стороны Украины нет
Читать полностью