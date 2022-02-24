В Ленобласти количество амбулаторных ковид-пациентов снизилось на 40% в сравнении с пиком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Количество пациентов с коронавирусом в Ленинградской области, которые находятся на амбулаторном лечении, снизилось более чем на 40% за две недели. Об этом сообщил в четверг председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин на заседании областного правительства.

"Тренд на снижение количества пациентов, находящихся под амбулаторным наблюдением, он уже отчетлив. Мы действительно видим, что за две недели произошло существенное снижение - более чем на 40%. Напомню, количество таких пациентов две недели назад было 40 тыс., на сегодня - чуть больше 28 тыс. В самые плохие волны максимальное количество граждан на амбулаторном лечении было 26 тыс.", - рассказал он.

Как отметил Вылегжанин, последние несколько дней также отмечается снижение количества пациентов в стационарах. Но это связано не с уменьшением госпитализации, которая находится на прежнем уровне - 200 человек в сутки, а с возросшим числом выздоравливающих людей. Количество пациентов на аппаратах ИВЛ сохраняется на уровне 30-40.

По данным председателя комитета, перевод школьников 5-11-х классов с 14 по 21 февраля на дистанционное обучение, а младших классов - на каникулы по 23 февраля позволил снизить заболеваемость среди детей. В связи с этим будет рассмотрен вопрос о разрешении профилактических осмотров данной группы в полном объеме. "Мы в ближайшее время будем открывать полностью педиатрическую службу, такая возможность по персоналу уже есть. Что касается взрослого населения, также будем планировать вернуть профосмотры в полном объеме и диспансеризацию", - сообщил Вылегжанин.

Он отметил, что вопрос о возвращении плановой помощи будет зависеть от тренда снижения заболеваемости, так как 28 тыс. человек в Ленобласти еще болеют COVID-19.