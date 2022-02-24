Украинские пограничники оставили КПП на границе с Ростовской областью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины оставили автомобильный пункт пропуска в поселке Меловое на границе с Ростовской областью, скопления автомобилей на въезд в Россию не наблюдается. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в оперативных службах российского региона.

"Автомобильный пункт пропуска "Чертково - Меловое" украинские пограничники бросили. Скопления машин с той стороны (со стороны Украины - прим. ТАСС) нет", - сказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.