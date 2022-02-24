Омские власти опровергли введение желтого уровня террористической опасности

ОМСК, 24 февраля. /ТАСС/. Антитеррористическая комиссия при правительстве Омской области опровергла введение в регионе желтого уровня террористической опасности, о котором сообщили в четверг местные СМИ. Как сообщили ТАСС в самой комиссии, в регионе проводятся ежеквартальные учения.

"Это учения, они ежеквартально проводятся. Никак с этими событиями (на Украине - прим. ТАСС) не связаны", - сказал собеседник агентства.

В четверг утром одно из местных СМИ сообщило о введении в регионе желтого уровня террористической опасности. Эта информация массово разошлась по местным СМИ. Гражданам предлагалось не посещать места массового скопления людей и проговорить с близкими возможные действия в случае чрезвычайных ситуаций.