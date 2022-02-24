Калининград преодолел пик заболеваемости коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 24 февраля. /ТАСС/. Калининградская область преодолела пик новой волны заболеваемости коронавирусом, отмечено снижение темпов распространения инфекции. Об этом сообщила в четверг в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в Калининграде руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

"Мы видим, что третью неделю подряд отмечается снижение темпов прироста числа заболевших, и по итогам седьмой календарной недели он наименьший и составляет менее 1%. <...> В целом мы считаем, что пик очередного подъема заболеваемости преодолен", - сказала Бабура.

Главный санитарный врач области отметила, что в регионе доминирует штамм коронавируса омикрон. Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах, за исключением жителей в возрасте старше 65 лет, которые чаще всего нуждаются в стационарном лечении.

По данным регионального оперативного штаба, на 24 февраля в области выявили 137 380 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 1 914 за прошедшие сутки. Вылечились 112 150 пациентов, умерли 1 583 человека.

На 22 февраля в 23 лечебных учреждениях области была развернута 2 231 койка для пациентов с коронавирусом и пневмонией, в том числе 123 - с ИВЛ. Занято 1 776 коек, из них 46 - с ИВЛ. Полный курс вакцинации против инфекции прошли 602 047 жителей.