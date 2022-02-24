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Более 8 тыс. эвакуированных из Донбасса проверили на наличие коронавируса

Из них у 100 человек оказался положительный результат

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Медики в Ростовской области протестировали на коронавирус более 8 тыс. эвакуированных из Донбасса, 100 тестов положительные, сообщили журналистам в пресс-центре Ростовской области.

"По состоянию на утро, проведено 8 415 тестов, 100 положительных. В районе 1%. 183 человека прошли вакцинацию", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на утро 24 февраля в 124 пунктах временного размещения Ростовской области находятся 6 870 человек, в том числе 3 533 ребенка.

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