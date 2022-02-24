В Подмосковье прибыли еще более 400 эвакуированных жителей Донбасса

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Более 400 эвакуированных жителей ДНР и ЛНР прибыли на поезде для временного размещения на территории Московской области. Они будут находиться в Волоколамске и Коломне, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Второй поезд с жителями Донбаcса прибыл сегодня на станцию "Апрелевка" Наро-Фоминского городского округа. В Подмосковье приехали более 400 беженцев, около 170 из них - дети", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что людей доставят на автобусах в детские оздоровительные лагеря, расположенные в Волоколамске и Коломне.

"200 волонтеров со всей области сегодня встретили жителей Донбасса. С нами волонтеры-медики, волонтеры, которые помогают с багажом, провожают без давки, без спешки до автобусов и дальше уже распределяют по городским округам", - приводятся в тексте слова члена Общественной палаты Московской области Олега Балаева.

В тексте отмечается, что всем, кто приехал, помогут с мобильной связью и документами. С теми, кому необходима помощь, проведут работу психологи. "Мы размещаем людей у себя на территории, где у нас 5 отдельных зданий - на 20 человек каждое. Все будут обеспечены сразу же горячим питанием. Там также медицинский блок с круглосуточным пребыванием персонала", - процитировали слова главы Коломны Александра Гречищева.

Ранее в Подмосковье прибыл поезд с эвакуированными жителями Донбасса - для временного размещения в области прибыло около 1 тыс. человек. Их поселили в детские лагеря и оздоровительные центры в Пушкине, Волоколамске, Клину, Зарайске и Подольске.