В Крыму открыли горячую линию для туристов из-за приостановки авиасообщения в ЮФО

ТАСС, 24 февраля. Горячую линию для туристов открыли в Крыму в связи с ограничениями авиасообщения в ЮФО. Выехать из региона можно автобусами и поездами, сообщил в своем Telegram-канале в четверг глава региона Сергей Аксенов.

"В связи с приостановкой авиасообщения в ЮФО гости Крыма могут обращаться на горячую телефонную линию Министерства курортов и туризма Республики Крым. Те, кому остро необходимо вернуться на материк, могут оставлять свои сообщения на горячей линии. Здесь же можно получить актуальную информацию и консультацию специалистов Минкурортов РК. Сейчас выехать из Крыма можно на автобусах и поездах", - говорится в сообщении.

Аксенов уточнил, что в случае необходимости он готов обратиться в министерство транспорта РФ с просьбой добавить железнодорожный состав.

Работа 12 аэропортов в южных городах России временно приостановлена - это аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя, сообщила Росавиация в четверг. "В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине" ограничение действует с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по мск до 03:45 мск 2 марта. Также РФ временно приостановила судоходство в Азовском море. Кроме того, в приграничных городах Крыма в четверг не работают школы и детсады. Движение по Крымскому мосту и трассам в Ростовской области у границы с Украиной проходит штатно.