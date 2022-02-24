Аксенов опроверг информацию о минировании объектов инфраструктуры в Крыму

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Информация о минировании объектов инфраструктуры в Крыму не соответствует действительности, угрозы транспортному сообщению нет. Об этом заявил в четверг глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия-24".

"Проходят вбросы про минирование различных объектов, в том числе объектов инфраструктуры. Могу сказать: все объекты находятся под охраной, все функционирует в штатном режиме. Реальных угроз нет, угрозы транспортному сообщению нет", - сказал он.​​​​​​​

По информации Аксенова: угрозы судоходству в акватории Крыма в связи с ситуацией на Украине также нет.

"Угроз нет. Те решения, которые были приняты нашим президентом, Вооруженными силами РФ, Генштабом, министром обороны для укрепления Крыма, позволяют сегодня чувствовать себя спокойно", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия-24".