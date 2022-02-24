Жители Москвы передали более 2 тонн продуктов эвакуированным из Донецка и Луганска

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Жители Москвы передали более 23 тыс. товаров и свыше 2 тонн продуктов в помощь эвакуированным из Донецка и Луганска. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Москвичи передали более 23 тыс. разнообразных товаров и свыше двух тонн продуктов, чтобы поддержать беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Сбор гуманитарной помощи проходит в ресурсном центре "Мосволонтер" и в 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций. <…> Также они приносят средства личной гигиены, книги, обувь и детские товары: специальное питание, товары по уходу за детьми, игрушки и канцелярские принадлежности", - говорится в сообщении.

Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова поблагодарила жителей города за их неравнодушие и готовность прийти на помощь. "Особое спасибо за заботу о детях, которым сейчас так необходима поддержка. Сейчас нам очень нужны детские коляски, кроватки, ходунки, стульчики и другие детские товары", - сказала она.

Приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости, можно в штаб "Мосволонтера" по адресу: Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. Гуманитарная помощь принимается ежедневно с 10:00 до 19:00. Также можно обратиться в один из 11 окружных центров Московского дома общественных организаций, адреса размещены на сайте. Телефон кол-центра акции #Москвапомогает: +7 499 170-02-25, уточняется в материале.