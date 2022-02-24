{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роскомнадзор составил два протокола в отношении "Эха Москвы" за нарушение закона

Для осуществления вещания на украинском языке "Эхо Москвы" должно внести изменения в запись о регистрации СМИ, добавив украинский язык, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор составил два протокола в отношении радиоканала "Эхо Москвы" за распространение программы на украинском языке без соответствующей записи в регистрационных документах. Это является нарушением российского законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

"22 февраля Роскомнадзор составил два протокола в отношении ЗАО "Эхо Москвы" и главного редактора радиоканала "Эхо Москвы" по ч. 1 ст. 13.21 КоАП РФ за распространение программы "Що там у них" на украинском языке, который не указан в свидетельстве о регистрации СМИ радиоканала "Эхо Москвы", - сообщили в ведомстве.

Использование отдельных слов на украинском языке во время эфира передачи "Що там у них" не противоречит действующему законодательству РФ, но распространение передачи преимущественно на языке, не заявленном при регистрации СМИ, является нарушением, пояснили в Роскомнадзоре.

Для осуществления вещания на украинском языке "Эхо Москвы" должно внести изменения в запись о регистрации СМИ, добавив украинский язык, заключили в ведомстве.

Теги
Россия
Католическая община Святого Эгидия обращается с призывом к миру к лидерам РФ и Украины
Как написал основатель общины Святого Эгидия Андреа Риккарди, необходимо немедленно прекратить огонь, чтобы "спасти Киев и его жителей"
Читать полностью