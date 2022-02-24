ЮВЖД увеличит количество мест в поездах для пассажиров из Белгородской области

ТАСС, 24 февраля. Юго-Восточная железная дорога в связи с отменой авиарейсов увеличит количество мест в поездах для пассажиров из Белгородской области, сообщил в четверг на своей странице в "Вконтакте" замгубернатора региона Владимир Базаров.

"В связи с отменой авиарейсов Юго-Восточная железная дорога приняла решение об увеличении количества мест для пассажиров, выезжающих из Белгородской области", - написал Базаров.

Так, три вагона добавили в скором поезде №58, отправлением в 16:30, поезд прибывает на Павелецкий вокзал в Москве. Также с 24 февраля будет сформирован дополнительный поезд в Москву из 10 вагонов, отправление из Белгорода в 23:20.

Аэропорт Белгорода приостановил прием и отправку рейсов до 2 марта.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны России сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.