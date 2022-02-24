Чернышенко: россиянам выдано 95 тыс. сертификатов по антителам к COVID-19

Вице-премьер РФ в Координационном центре провел совещание по организации работы в субъектах России кол-центров единой службы "122". В совещании приняли участие представители Минцифры, Минздрава, ОНФ, Координационного центра и всех регионов России.

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россиянам на сегодняшний день выдано уже 95 тыс. сертификатов через "Госуслуги" на основании анализа на антитела к COVID-19. Об этом ТАСС сообщили в аппарате заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Один из вопросов повестки совещания - оформление гражданами через портал госуслуг сертификатов по анализам на антитела. С 21 февраля сервис стал доступен на Едином портале государственных услуг. Срок действия сертификата составляет 6 месяцев.

"Мы ежедневно отслеживаем статистику, желающих оформить такой сертификат с каждым днем становится все больше. На сегодняшний день на основании анализа на антитела россиянам выдано уже 95 тыс. сертификатов. Прошу Минцифры совместно с АНО "Национальные приоритеты" оперативно реагировать на возникающие вопросы граждан по его оформлению, вести разъяснительную работу", - отметил Чернышенко.

Он также добавил, что в большинстве регионов пик нагрузки на службу "122" пройден, но нужно работать с первичным звеном. "Операторы кол-центров принимают звонки и их маршрутизируют. Но на уровне поликлиник могут возникать сбои, и человек не всегда оперативно получает нужную услугу. В целом по стране за последнюю неделю число звонков на 122 снизилось на 40% и составило чуть более 2 млн 150 тыс. Сокращение обращений по Москве, Московской области и Санкт-Петербургу оказало наибольшее влияние на снижение показателя. В 82 субъектах среднее время ожидания ответа оператора составляет около минуты. Но, несмотря на стабилизацию ситуации и следование нашим нормативам, в регионах случаются разовые сбои", - уточнил вице-премьер.

Чернышенко отметил, что технические специалисты на местах стараются оперативно их отработать и решить проблемы в течение пары часов. ОНФ постоянно отслеживает ситуацию в каждом субъекте страны и направляет свои данные сюда, в Координационный центр правительства. Он также добавил, что за счет привлечения волонтеров и студентов-медиков удалось практически полностью укомплектовать штат службы "122".

По данным ОНФ, в кол-центрах работают свыше 4 тыс. волонтеров "Мы вместе", в медучреждениях - свыше 13,3 тыс.

Единая служба "122", обеспечивающая маршрутизацию звонков в медучреждения, службы скорой помощи, а также консультирующая граждан по вопросам COVID-19, была создана в регионах по поручению президента России в ноябре 2020 года.