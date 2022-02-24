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Военная операция на Украине

Почти 100 тыс. туристов находятся в Краснодарском крае

Власти попросили отельеров не завышать цены на размещение из-за отмены авиарейсов

ТАСС, 24 февраля. Около 100 тыс. туристов находятся в Краснодарском крае. Об этом сообщило в четверг министерство курортов региона.

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"В настоящее время в Краснодарском крае находится почти 100 тыс. туристов. Все средства размещения работают в штатном режиме", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что власти попросили отельеров не завышать цены на свои услуги на фоне ситуации с отменами авиарейсов.

"Отельерам рекомендовано воздержаться от повышения цен и максимально оперативно размещать туристов, которые в настоящее время не могут выехать к месту жительства", - отмечается в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила о том, что работа 12 аэропортов в южных городах России временно приостановлена. В их числе оказались аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.

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