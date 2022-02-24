Соцработникам в Тульской области разрешили находиться вместе с детьми-сиротами в больницах

ТУЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Тульская областная Дума на заседании в четверг внесла изменения в законодательство, разрешив социальным работникам при необходимости оставаться вместе с детьми-сиротами в стационарах больниц, ранее правовой основы для этого не было. Присутствие соцработника позволит улучшить качество ухода за детьми, их психологическое состояние, сообщила депутат областной Думы Марина Белькова по итогам заседания.

"Фактически, теперь на законодательном уровне закреплено, что с каждым ребенком, который остался без попечения родителей, в медицинском учреждении может находиться свой, близкий взрослый. Спросите любого медика, и вам подтвердят, что успех лечения и реабилитации на 50 процентов зависит от общего ухода за пациентом. Безусловно, медработники выполняют свои должностные обязанности, медсестры делают уколы, ставят капельницы, меняют памперсы. Но, к примеру, обеспечить индивидуальный режим питания им довольно сложно", - приводит пресс-служба облдумы слова Бельковой.

Министр труда и социальной защиты региона Андрей Филиппов на заседании облдумы пояснил, что правовой основы для присутствия в больницах соцработников не было. Такие вопросы решались на уровне договоренностей между руководителями медучреждений и социальных организаций.

В пресс-службе облдумы отметили, что теперь региональное правительство наделено полномочием устанавливать порядок совместного пребывания работников и детей-сирот в течение всего периода оказания им медицинской помощи.