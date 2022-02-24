Власти Приднестровья заявили о подготовке к приему беженцев с Украины

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Приднестровья готовятся оказать содействие беженцам, которые могут прибыть с территории Украины. Об этом в четверг сообщил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

"С целью оказания помощи иностранным гражданам, временно прибывающим на территорию Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), подписан указ президента ПМР, в соответствии с которым органам госвласти и управления определены задачи по функционированию пунктов пропуска через государственную границу с Украиной и Республикой Молдова, а также оказанию содействия прибывающим лицам", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Красносельского, обстановка на левом берегу Днестра спокойная, ситуация в зоне безопасности приднестровского конфликта "стабильна и контролируема". "Оснований для введения чрезвычайного положения или иных особых правовых режимов нет", - отметил он.

При этом в Молдавии власти готовятся к введению режима чрезвычайного положения, закрыто воздушное пространство. Власти республики также сообщили о готовности размесить несколько десятков тыс. беженцев с Украины.