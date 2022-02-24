{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Военная операция на Украине

Власти Приднестровья заявили о подготовке к приему беженцев с Украины

В республике определили задачи по функционированию пунктов пропуска через границу, а также оказанию содействия прибывающим лицам

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Приднестровья готовятся оказать содействие беженцам, которые могут прибыть с территории Украины. Об этом в четверг сообщил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

На эту тему
Военная операция на Украине. Онлайн
Военная операция на Украине.

"С целью оказания помощи иностранным гражданам, временно прибывающим на территорию Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), подписан указ президента ПМР, в соответствии с которым органам госвласти и управления определены задачи по функционированию пунктов пропуска через государственную границу с Украиной и Республикой Молдова, а также оказанию содействия прибывающим лицам", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Красносельского, обстановка на левом берегу Днестра спокойная, ситуация в зоне безопасности приднестровского конфликта "стабильна и контролируема". "Оснований для введения чрезвычайного положения или иных особых правовых режимов нет", - отметил он.

При этом в Молдавии власти готовятся к введению режима чрезвычайного положения, закрыто воздушное пространство. Власти республики также сообщили о готовности размесить несколько десятков тыс. беженцев с Украины.

Теги
УкраинаМолдавияВоенная операция на Украине
На территории Болгарии может находиться около 1,5 тыс. российских туристов
Начальник консульского отдела посольства РФ в Болгарии Владимир Чертков сообщил, что при необходимости граждане могут обратиться в российские консульские службы, расположенные в Софии, Русе и Варне, где им будет оказана необходимая помощь
Читать полностью