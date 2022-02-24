В Крыму на границе с Украиной развернули палаточные городки для эвакуированных

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Мобильные палаточные городки развернуты в Крыму вблизи пунктов пропуска на границе с Украиной. Они будут использоваться для ожидания автобусов в пункты временного размещения эвакуированных граждан, сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций региона Сергей Садаклиев.

"В северном Крыму в Армянске и Джанкое в районе пунктов пропуска <…> развернуты временные пункты для того, чтобы, если будут граждане РФ с той стороны пересекать границу, [то они] могли временно разместиться в этих пунктах, попить горячий чай и ожидать автобусов, чтобы дальше следовать по маршруту уже по территории Республики Крым", - сказал Садаклиев.

Он уточнил, что в данный момент как со стороны поста Армянск, так и со стороны поста Джанкой, никто в данные палаточные городки не обращался.