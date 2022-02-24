В школах Воронежа начали обучение более 70 детей, эвакуированных из Донбасса

ВОРОНЕЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Порядка 70 детей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик в Воронеж, начали обучение в школах города. Об этом сообщил ТАСС в четверг представитель пресс-службы администрации Воронежа.

"Воронежские школы приняли детей из ДНР и ЛНР. Сегодня начали обучение в школах Воронежа 73 ребенка", - сказал он.

В пресс-службе отметили, что детей из Донбасса приняли в средние школы № 20 и № 56, школа № 33 также готова для приема. "По заявлениям родителей дети были зачислены на свободные места в школы, ближайшие к пунктам временного размещения (ПВР). Доставлять их к месту учебы будут централизованно на автобусах. Больше всего учеников приняла школа № 56: учиться здесь будут дети сразу из двух пунктов временного пребывания - загородных лагерей "Кировец" и "Голубой экран", - рассказали в пресс-службе.

Школьники из ДНР и ЛНР получат учебники, тетради, ручки, фломастеры и другие канцелярские принадлежности, для младшеклассников организовано горячее питание, учащихся 1-9 классов обеспечат молоком. "Среди прибывших из ЛНР и ДНР граждан ведется поиск учителей, которые могут оказать помощь в синхронизации образовательных программ <...>. У них [детей] еще и достаточно непростая психологическая ситуация, поэтому со всеми ребятами, которые к нам прибыли, начали уже во вторник работать наши психологи из "Детского спортивно-образовательного центра", - добавили в мэрии.

В Воронеж прибыло четыре поезда из Ростовской области, которые доставили на территорию региона 3,3 тыс. эвакуированных жителей Донбасса, из них 1,5 тыс. - дети. В ПВР разместили 3,2 тыс. человек, остальные пребывают у родственников и знакомых. ПВР организовали в детских лагерях "Кировец", "Голубой экран", санатории имени Горького, а также в гостинице аэропорта. Часть эвакуированных переправили в ПВР под Воронежем - в Новую Усмань, Рамонь, Лиски, Бобров и так далее. Всего в Воронежской области создано 42 ПВР для приема 4,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР, при необходимости власти региона увеличат число пунктов временного размещения. В области из-за роста числа эвакуированных жителей Донбасса введен режим чрезвычайной ситуации.