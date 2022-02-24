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Во Владимирской области подготовлены 35 пунктов размещения для эвакуированных из ЛНР и ДНР

Пункты рассчитаны на прием более чем 2 тыс. человек

ВЛАДИМИР, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Владимирской области подготовили 35 пунктов временного пребывания для эвакуированных из Луганской и Донецкой народных республик. Пункты рассчитаны на прием более чем 2 тыс. человек, сообщил врио вице-губернатора Дмитрий Лызлов на заседании законодательного собрания области, которое транслировалось онлайн.

"По поручению врио губернатора Александра Авдеева Владимирская область сформировала 35 пунктов временного пребывания, рассчитанных на безотлагательный прием более 2 тыс. жителей, поступающих из Донецкой и Луганской народных республик. 400 человек из них предполагается разместить в областных учреждениях - это лагерь "Олимп", областной реабилитационный центр, это общежития областных колледжей в Гороховце, Вязниках, Гусе-Хрустальном", - отметил врио вице-губернатора.

Он сообщил, что первые 19 эвакуированных из ЛНР и ДНР прибыли на территорию Владимирской области. "На сегодняшний момент во Владимирскую область поступило 19 человек, жителей Луганской и Донецкой республик. <…> Это женщины с детьми, приехали к родственникам. Одна семья приехала к знакомым, уже самостоятельно арендовали жилье", - сказал он.

Как отметил Лызлов, одной из семей потребовалась помощь в предоставлении продуктов питания, со всеми прибывшими работают представители органов соцзащиты.

Муниципалитеты также создали пункты, каждый из которых рассчитан на 35-60 человек. К пунктам будут прикреплены сотрудники соцслужб и медики, которые возьмут тесты на коронавирус, а также окажут всю необходимую помощь. Отдельная работа ведется с волонтерами - помогать прибывающим уже вызвались около 80 человек, кроме того, на территории области проходит сбор гуманитарной помощи.

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