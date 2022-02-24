Жители Донбасса получили право на бесплатную юридическую помощь в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 февраля. Депутаты Заксобрания Нижегородской области внесли граждан ДНР и ЛНР в список имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Теперь юристы государственного юридического бюро смогут представлять их интересы, в том числе в суде, сообщает в четверг пресс-служба областного парламента.

Ранее сообщалось, что в Нижегородскую область поездом прибыли около 1 тыс. эвакуированных граждан ДНР и ЛНР, губернатор Глеб Никитин сообщал о готовности региона принять более 2 тыс. человек.

"Парламентарии внесли изменения в закон "О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области", разработанные фракцией "Единая Россия" в законодательном собрании. В региональный перечень граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, включены жители Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - сказано в сообщении.

Изменения в закон позволят подключить к правовому сопровождению эвакуированных граждан Государственное юридическое бюро по Нижегородской области. Квалифицированные юристы организации смогут не только устно или письменно консультировать переселенцев, но и представлять их интересы в суде по любым правовым вопросам, например, в связи с получением статуса беженца или вынужденного переселенца, предоставления временного убежища, трудоустройства.

Как отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, жителям Донбасса, прибывающим в регион, оказывают активное содействие в размещении, обустройстве, материальная и психологическая помощь. "Мы понимаем, что эти люди нуждаются и в юридической помощи для защиты своих прав. Изменения в действующий областной закон создают необходимые условия для этого", - приводит слова Люлина пресс-служба.

О ситуации

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина эвакуированным, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.

21 февраля Путин заявил о признании суверенитета республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

В четверг утром президент России заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.