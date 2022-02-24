ФМБА развернуло в Ростовской области три медпункта для эвакуированных из Донбасса

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) развернуло в Ростове, Таганроге и на пропускном пункте Матвеев Курган мобильные медицинские пункты для оказания помощи эвакуированным жителям Донбасса. Об этом сообщил в четверг начальник управления организации медицинской помощи, промышленной медицины и противодействия чрезвычайным ситуациям ФМБА России Михаил Ратманов в эфире телеканала "Россия-24".

"По поручению руководителя ФМБА Вероники Игоревны Скворцовой на территории Ростовской области развернуты три мобильных медицинских пункта - в Ростове, Таганроге и на пропускном пункте Матвеев Курган", - сказал он.

Ратманов отметил, что при необходимости эвакуированные будут госпитализированы в медицинские центры ФМБА.

Ранее в четверг в пресс-службе МЧС России сообщили ТАСС, что работа по приему и размещению эвакуированных в Россию жителей ДНР и ЛНР продолжается.

По данным пресс-службы Погрануправления ФСБ России по Ростовской области, за истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекли более девяти тысяч граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса.