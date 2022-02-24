В Тульской области до трети маткапитала разрешили тратить на покупку компьютерной техники

ТУЛА, 24 февраля. /ТАСС/. Депутаты Тульской областной Думы на очередном заседании в четверг внесли изменение в закон о реализации государственной семейной и демографической политики, разрешив направлять до 50 тыс. рублей из суммы материнского капитала на покупку компьютеров, ноутбуков, планшетов. Это связано, в том числе, с необходимостью в дистанционном обучении детей, сообщила пресс-служба облдумы.

"Сумма средств областного материнского (семейного) капитала, которые малоимущая многодетная семья может направить на приобретение компьютерного оборудования, увеличивается вдвое. Это означает, что на покупку, к примеру, компьютера, ноутбука или планшета можно будет потратить до 50 тыс. рублей из общей суммы капитала", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что соответствующие изменения в законодательство разработали с учетом обращений жителей региона. "Депутаты областной Думы единогласно поддержали инициативу губернатора [Алексея Дюмина] об увеличении вдвое доли регионального материнского капитала, которая может быть направлена на покупку компьютерной техники. <...> Вы знаете, насколько актуальной стала эта тема в период подъема заболеваемости коронавирусом. Не каждая семья могла себе позволить оперативно приобрести современные гаджеты, соответствующие требованиям учебного процесса", - приводит пресс-служба слова председателя облдумы Николая Воробьева.

Сумма областного маткапитала составляет 150 тыс. рублей. В перечень компьютерного оборудования, приобретение которого возможно с использованием части его средств, входит системный блок, монитор, клавиатура, компьютерная мышь, ноутбук, планшетный персональный компьютер. Областной маткапитал также может быть направлен на улучшение жилищных условий, компенсацию оплаты санаторно-курортного лечения ребенка, покупку автотранспортных средств и некоторые другие цели.