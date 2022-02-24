Актриса Консуэло де Авиланд получила российское гражданство

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Французская актриса, представитель президента "РЖД" во Франции Консуэло де Авиланд, супруга актера Игоря Костолевского, получила гражданство России. Соответствующий указ 24 февраля подписал президент РФ Владимир Путин.

"Консуэло де Авиланд-Кортес, родившаяся 28 апреля 1955 года в Соединенных Штатах Америки", - обозначено имя актрисы в перечне лиц, получивших гражданство РФ согласно этому документу.

Кроме того, российское гражданство получили советский и шведский математик, специалист в области дифференциальных уравнении Ари Лаптев, родившийся 10 августа 1950 года на Украине, и почетный консул Российской Федерации в городе Охрид (Республика Македония) Велимир Стойковски, родившийся 7 февраля 1966 года в Югославии.