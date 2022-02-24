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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Детям из Донбасса продлили пребывание в ВДЦ "Орленок"

Они останутся в лагере до 23 марта

КРАСНОДАР, 24 февраля. /ТАСС/. Детям из Донецкой Народной Республики продлят пребывание во всероссийском детском центре "Орленок" на еще одну смену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

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"Детям из Донецкой Народной Республики, находящимся в ВДЦ "Орленок" в рамках второй смены, продлят пребывание в лагере. На основании письма Министерства образования и науки ДНР <...> о продлении пребывания 47 обучающихся Донецкой Народной Республики, прибывших в "Орленок" на вторую смену (07.02 - 27.02.2022), принято решение о том, что дети из Донецкой Народной Республики останутся во Всероссийском детском центре на третью смену (03.03 - 23.03.2022)", - сообщили в пресс-службе.

Глава администрации города Ростов-на-Дону Алексей Логвиненко также в своем Instagram добавил, что дети, эвакуированные из Донбасса, в четверг посетили молодежный театр, где им показали детский спектакль "Эволюция". Посмотреть представление пришли 58 детей в возрасте от трех до 10 лет.

Теги
РоссияКраснодарский крайПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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