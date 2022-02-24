Детям из Донбасса продлили пребывание в ВДЦ "Орленок"

КРАСНОДАР, 24 февраля. /ТАСС/. Детям из Донецкой Народной Республики продлят пребывание во всероссийском детском центре "Орленок" на еще одну смену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

"Детям из Донецкой Народной Республики, находящимся в ВДЦ "Орленок" в рамках второй смены, продлят пребывание в лагере. На основании письма Министерства образования и науки ДНР <...> о продлении пребывания 47 обучающихся Донецкой Народной Республики, прибывших в "Орленок" на вторую смену (07.02 - 27.02.2022), принято решение о том, что дети из Донецкой Народной Республики останутся во Всероссийском детском центре на третью смену (03.03 - 23.03.2022)", - сообщили в пресс-службе.

Глава администрации города Ростов-на-Дону Алексей Логвиненко также в своем Instagram добавил, что дети, эвакуированные из Донбасса, в четверг посетили молодежный театр, где им показали детский спектакль "Эволюция". Посмотреть представление пришли 58 детей в возрасте от трех до 10 лет.