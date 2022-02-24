На Ставрополье прибыли эвакуированные жители из ДНР и ЛНР

ПЯТИГОРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Более 30 жителей Донбасса прибыли на Ставрополье, они разместились у знакомых и родственников. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"В крае уже находятся более 30 человек из ДНР и ЛНР. Они прибыли на личном транспорте и разместились у знакомых или родственников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента обострения ситуации в Донбассе, на Ставрополье ведется подготовка пунктов временного размещения (ПВР) к приему беженцев. В настоящий момент эта работа находится на завершающем этапе. Губернатор Владимир Владимиров отметил, что регион должен быть готовым к любому варианту дальнейшего развития событий.

"Сегодня наша задача - не только организовать работу уже открытых пунктов временного размещения граждан, но и в случае необходимости увеличить их число", - приводятся в сообщении слова главы региона.

По данным пресс-службы, в настоящее время к приему беженцев готовы 11 территорий края, где подготовлены 22 пункта временного размещения с общей численностью 624 места. В основном это санатории и гостиницы.