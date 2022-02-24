МВД контролирует ситуацию на фоне призывов в интернете к несогласованным акциям

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. МВД России на фоне призывов в интернете к проведению несогласованных акций заявило, что полностью контролирует обстановку в стране и предпримет все меры для поддержания правопорядка. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре ведомства.

"В территориальные органы МВД России поступает информация о распространяемых в сети Интернет призывах к проведению несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов Российской Федерации. Подразделения МВД России и других правоохранительных органов полностью контролируют обстановку на территории страны и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка", - сказали в пресс-центре.

Кроме того, в МВД напомнили, что в регионах России продолжают действовать ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, в том числе касающиеся проведения публичных мероприятий. "МВД России заявляет, что любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно пресечены. Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности", - добавили в пресс-центре.

МВД России призывает граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от участия в несогласованных акциях. Кроме того, людям не стоит поддаваться на призывы к противозаконным действиям. "Предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних родственников и знакомых. Проявите благоразумие и не ставьте под угрозу свою безопасность", - подытожили в ведомстве.

Ранее в четверг полиция, СК и прокуратура Москвы предупредили об ответственности за незаконные массовые акции. Кроме того, там отметили, что законодателем предусмотрено суровое наказание за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти. За совершение таких противоправных деяний грозит лишение свободы.