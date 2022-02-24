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Кубань просит МЧС России обеспечить спасателей региона техникой повышенной проходимости

В 2021 году в регионе было восемь очагов возгорания на площади в 1 га

КРАСНОДАР, 24 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на сессии обращение к руководству МЧС России, в котором просят оказать содействие в обеспечении регионального подразделения МЧС техникой повышенной проходимости в связи с частыми пожарами в труднодоступной местности. Об этом заявил журналистам председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

По данным пресс-службы Законодательного собрания, за последние годы в регионе фиксируют большое количество природных пожаров в плавневых зонах, масштабные горения растительности случаются в Приморско-Ахтарском районе, так в 2020 году фиксировали 27 очагов возгорания на площади 1,7 га, в 2021 году - было восемь очагов на площади в 1 га. Это труднодоступная местность, куда сложно добраться для ликвидации последствий.

"Пожары в плавневой зоне края - явление, к сожалению, частое и регулярно повторяющееся. Когда случается такая беда, гибнут гнездовья птиц, животные, огонь подходит к жилым домам и хозяйственным постройкам. Чтобы защитить населенные пункты и уникальную природу этих мест, мы намерены делать все возможное, привлекая бюджетные средства Краснодарского края и, одновременно, рассчитывая на помощь со стороны федерального центра" - приводит пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края слова Бурлачко.

Уточняется, что депутаты просят оказать содействие в оснащении подразделений Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю техникой высокой проходимости, включая маломерные плавательные средства.

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РоссияКраснодарский край
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