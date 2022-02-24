В Крыму части отдыхающих продлили социальные путевки из-за закрытия авиасообщения

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Срок пребывания в санаториях Крыма по социальным путевкам продлили для части отдыхающих, которые не могут уехать домой из-за отмены авиарейсов, сообщил журналистам министр курортов и туризма Вадим Волченко.

Ранее советник руководителя Росавиации Елена Михеева сообщила, что полеты из аэропортов юга России, в том числе из Симферополя, приостанавливаются с четверга, 24 февраля, до второго марта.

"Для тех, кто остается, - льготные условия размещения, мы достигли договоренности с департаментом социальной защиты города Москвы, который достаточно большое количество туристов сюда направляет. Так, продлили срок их пребывания, всех кто находится здесь по социальным путевкам. Поэтому никаких мы проблем не отмечаем, но в случае возникновения работает круглосуточно горячая линия министерства курортов и туризма, а также все представительства в соцсетях", - сказал Волченко.

Он добавил, что объекты туротрасли в Крыму работают в штатном порядке. "На данный момент никаких изменений в работе санаторно-курортной и гостиничной отрасли нет", - уточнил министр.

По итогам 2021 года Крым в четвертый раз подряд побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период - республику посетили 9,5 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.