Орловские власти сняли запрет на работу заведений общепита ночью

ТАСС, 24 февраля. Власти Орловской области по итогам заседания регионального оперштаба по коронавирусу на фоне улучшения эпидемиологической ситуации приняли решение отменить запрет на работу заведений общепита ночью, а также открыли фуд-корты и ночные клубы, сообщила пресс-служба правительства области.

"Отменен запрет на оказание услуг общественного питания и работу ночных клубов в период с 23:00 до 06:00 при условии соблюдения противоэпидемического режима и норм социального дистанцирования. Кроме того, разрешена работа фуд-кортов", - говорится в сообщении. Уточняется, что решение вступает в силу с 25 февраля.

Отмена части ограничений связана с улучшением эпидемиологической обстановки в Орловской области по коронавирусу и ОРВИ. По данным управления Роспотребнадзора по Орловской области, за неделю уровень заболеваемости ковидом в регионе снизился на 15%. Режим повышенной готовности продлили в регионе по 31 марта включительно.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области с начала пандемии зарегистрировано 96 640 случаев заболевания, в том числе 598 - за последние сутки. Вылечился 76 501 человек, отмечено 1 726 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета достиг 77%.