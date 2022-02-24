"Северсталь" снизила выбросы в атмосферу Череповца на 12% за четыре года

ВОЛОГДА, 24 февраля. /ТАСС/. ПАО "Северсталь" снизило выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города Череповца более чем на 12% за четыре года участия в проекте "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", инвестировав в природоохранные мероприятия более 7 млрд рублей. На данный момент компания принимает участие в эксперименте по квотированию выбросов опасных загрязняющих веществ, сообщила пресс-служба "Северстали".

"Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК) является участником федерального проекта "Чистый воздух", и в этом направлении последние четыре года проводилась масштабная работа по снижению выбросов в атмосферный воздух. За счет реализации мероприятий, включенных в проект, за 2018 - 2021 годы выбросы загрязняющих веществ ЧерМК - крупнейшего актива компании, участвующего в проекте "Чистый воздух", - снижены на 37 тыс. тонн, что составляет более 12 % от уровня выбросов в 2017 году. В эти годы в рамках проекта выполнялись 13 мероприятий, большинство из них - в коксоаглодоменном и сталеплавильном производствах", - привела пресс-служба слова генерального директора "Северстали" Александра Шевелева.

Ранее компания обязалась снизить валовые выбросы ЧерМК на 66,8 тыс. тонн к 2025 году, то есть на 22,5% от уровня выбросов предприятия в 2017 году. Сейчас в рамках федерального проекта "Чистый воздух" компания принимает участие в эксперименте по квотированию выбросов опасных загрязняющих веществ, в рамках которого перед предприятиями поставлены новые задачи: работать не только с валовыми выбросами, но и снижать выбросы наиболее опасных загрязняющих веществ к 2025 году. В настоящий момент ЧерМК разрабатывает программу по снижению выбросов опасных загрязняющих веществ, которая будет согласована со всеми контролирующими и надзорными органами, добавили в компании.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах. На эти цели выделено более 500 млрд рублей. В программе уже участвуют 12 городов с наиболее острой ситуацией.