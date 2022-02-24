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Военная операция на Украине

В Ростове-на-Дону усилили меры безопасности в общественных местах

На некоторых перекрестках дежурят экипажи ДПС, сквер у здания правительства области патрулируют военнослужащие и полицейские

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Меры безопасности усилены в общественных местах в Ростове-на-Дону. Как передает корреспондент ТАСС, на некоторых перекрестках дежурят экипажи ДПС, сквер у здания правительства области патрулируют военнослужащие и полицейские.

Возле других административных зданий замечены автомобили правоохранительных органов. У здания штаба Южного военного округа стоит экипаж военной полиции. В целом обстановка в городе спокойная.

Ранее сообщалось, что у здания консульства Украины в Ростове-на-Дону выставили дополнительный наряд полиции.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром он заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

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РоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
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