Почти 300 детей из Донецкой и Луганской народных республик будут учиться в липецких школах

ЛИПЕЦК, 24 февраля. /ТАСС/. Почти 300 детей, приехавших со своими родителями из Донецкой и Луганской народных республик, будут учиться в школах Липецкой области. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Около 300 детей из Донбасса продолжат учебу у нас, сейчас принимаем заявления от родителей, с 28 февраля ребята смогут приступить к занятиям", - сказал Артамонов. Он подчеркнул, что власти региона обеспечат ребят из Донецкой и Луганской народных республик бесплатным горячим питанием и учебниками.

По словам главы областной администрации, школы, где ребята будут учиться, выбирались по принципу территориальной близости к пунктам временного размещения беженцев. В частности, речь идет о селе Карамышево Грязинского района и городе Задонске. "Детей будут возить в школы и обратно, а дошкольников примут в детсады", - заметил Артамонов.

Он также подчеркнул, что с детьми работают психологи и волонтеры, а в скором времени в пункты размещения также приедут специалисты, которые поддержат малышей в игровой форме.