В Петербурге медицинский радиологический центр построят к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Новый радиологический центр для лечения онкологических и эндокринологических заболеваний построят в Приморском районе Петербурга при Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова (НМИЦ им. Алмазова). Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

"В Санкт-Петербурге построят Медицинский радиологический центр. Проектно-сметную документацию на строительство медучреждения при НМИЦ имени Алмазова в Приморском районе рассмотрела Главгосэкспертиза России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - рассказали в пресс-службе.

Новый радиологический центр предназначен для проведения диагностики и лечения пациентов онкологического и эндокринологического профилей. В здании предусмотрены отделения лучевой терапии с помещениями, отделения производства радиофармацевтических препаратов, отделение радионуклидной терапии с блоком обеспечения терапевтическими препаратами и стационаром с "активными" палатами на 20 коек.

Также в проекте отделение радиационной безопасности и радиационного контроля, стационары, в том числе дневной - для лучевой и химиотерапии на 40 коек, инженерно-технические, санитарно-бытовые и иные помещения.

Согласно данным портала госзакупок, радиологический центр планируется ввести в эксплуатацию к 2024 году. Предполагаемая стоимость строительства составляет 3,9 млрд рублей, в том числе проектные и изыскательские работы. Контракт на их проведение заключен с компанией "Медатон", его итоговая цена составила 89 млн рублей.

В июне 2021 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство на том же земельном участке Центра ядерной медицины общей площадью 8,5 тыс. кв. м.