{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Якутия получила в пользование санаторный комплекс в Крыму

По словам главы Якутии Айсена Николаева, появление такого объекта - большое достижение для обеих республик

ЯКУТСК, 24 февраля. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) и Республика Крым подписали меморандум. Благодаря нему регион получит в пользование действующий санаторный комплекс, где смогут принимать жителей республики, сообщил в четверг глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"Сегодня мы с Республикой Крым подписали двухсторонний меморандум. <…> Это очень важный документ, который будет развивать наше сотрудничество. Благодаря меморандуму Якутия безвозмездно получает объекты недвижимости санаторно-курортного лечения в Республике Крым рядом с Ялтой - городе Алупка. Это уже действующий санаторный комплекс, который в ближайшее время сможет принимать якутян, в первую очередь наших детей", - сообщил Николаев.

Он отметил, что появление такого объекта - большое достижение для обеих республик. "Хочу выразить огромную благодарность главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову за содействие и сотрудничество. Без сомнения, этот меморандум послужит продолжением наших уже существующих дружеских отношений", - добавил Николаев.

Теги
РоссияКрымЯкутия
Глава ФМБА сообщила, что медицинская помощь для прибывших в РФ из ЛНР и ДНР бесплатна
Читать полностью