Якутия получила в пользование санаторный комплекс в Крыму

ЯКУТСК, 24 февраля. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) и Республика Крым подписали меморандум. Благодаря нему регион получит в пользование действующий санаторный комплекс, где смогут принимать жителей республики, сообщил в четверг глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"Сегодня мы с Республикой Крым подписали двухсторонний меморандум. <…> Это очень важный документ, который будет развивать наше сотрудничество. Благодаря меморандуму Якутия безвозмездно получает объекты недвижимости санаторно-курортного лечения в Республике Крым рядом с Ялтой - городе Алупка. Это уже действующий санаторный комплекс, который в ближайшее время сможет принимать якутян, в первую очередь наших детей", - сообщил Николаев.

Он отметил, что появление такого объекта - большое достижение для обеих республик. "Хочу выразить огромную благодарность главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову за содействие и сотрудничество. Без сомнения, этот меморандум послужит продолжением наших уже существующих дружеских отношений", - добавил Николаев.