Мишустин заявил об увеличении производства "Спутника V" в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 24 февраля. /ТАСС/. Производство российской вакцины от ковида "Спутник V" на заводе в Казахстане растет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на встрече с коллегой из Казахстана Алиханом Смаиловым в Нур-Султане.

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"Мы наращиваем сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией. Производство российской вакцины "Спутник V" на Карагандинском фармацевтическом заводе увеличивается", - сказал Мишустин.

Он заявил, что "абсолютно уверен, что массовая иммунизация поможет нам вместе победить коронавирус".