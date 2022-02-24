Приостанавливается работа аэропорта Липецка и возобновляется в Ставрополе

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Временно приостанавливается работа аэропорта Липецка, следует из сообщения Росавиации. При этом ограничения на работу аэропорта Ставрополя снимаются - аэропорт исключен из перечня южных аэропортов, чья деятельность временно приостановлена.

"По данным Оперативного штаба, уточнен список аэропортов, в которых временно приостановлена работа: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов)", - говорится в сообщении Росавиации. При этом утром аэропорт Ставрополя фигурировал в списке Росавиации как аэропорт, работа которого временно приостановлена.

Более того, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям перенаправить пассажиров, которые планировали прилететь в Брянск, Воронеж, Белгород, Курск и Липецк, в Москву; пассажиров, планирующих прилететь в Симферополь, Геленджик, Анапу и Краснодар - в Сочи, а пассажиров, которые летели в Ростов-на-Дону и Элисту - в Волгоград.