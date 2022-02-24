Воронежские власти отменили ковидный запрет на выезд групп детей за пределы области

ВОРОНЕЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Воронежской области смягчили антиковидные меры, разрешив вывозить организованные группы детей за пределы области. Соответствующий указ подписал в четверг губернатор Александр Гусев, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Разрешен выезд из региона организованных групп детей, включая детские спортивные команды", - говорится в сообщении. Запрет на вывоз детей за пределы области ввели 28 января.

В Воронежской области пик ежесуточной заболеваемости коронавирусом зафиксировали 12 февраля, когда выявили 5 781 заразившегося коронавирусом. К сегодняшнему дню число ежесуточных заражений сократилось на 40%, до 3 440. По данным департамента здравоохранения региона, в 32 медорганизациях создали 4 029 коек для пациентов с коронавирусом, из них занято 3 283.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе выявили более 310,4 тыс. случаев заражения, выздоровели более 224,3 тыс. человек, более 7 тыс. умерли.