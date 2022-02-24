Сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса организовали в "Артеке"

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса организовали в международном детском центре "Артек", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе организации.

"В связи со сложившейся обстановкой международный детский центр "Артек" организовал сбор гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР. За первые часы работы в пункт сбора пришли педагоги, вожатые, представители разных структурных подразделений "Артека". В пункт приносят канцелярские принадлежности, детское питание, товары по уходу за детьми, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, одежду, продукты длительного хранения", - сказала представитель МДЦ.

Она уточнила, что также в центре будут принимать помощь для эвакуированных от жителей близлежащих населенных пунктов - Гурзуфа, Ялты, Алушты, Партенита и других. Собранные вещи и продукты отправят в Ростовскую область.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России приняли людей из Донбасса.