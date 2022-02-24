Регулятор ЕС одобрил бустерную дозу вакцины Comirnaty для подростков с 12 лет

ГААГА, 24 февраля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило рекомендацию по введению при необходимости бустерной дозы вакцины Comirnaty подросткам в возрасте с 12 лет. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении европейского регулятора.

"Бустерная доза вводится вакцинированным людям (т.е. тем, кто прошел первичную вакцинацию) для восстановления уровня защиты, который со временем снижается, - отметили в EMA. - Комитет по лекарственным средствам для человека считает имеющиеся доказательства достаточными для того, чтобы прийти к выводу, что иммунный ответ на бустерную дозу у подростков будет как минимум таким же, как и у взрослых. Никаких новых опасений относительно безопасности на основе имеющихся данных выявлено не было".

Таким образом, вакцина Comirnaty, разработанная американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, в настоящее время рекомендуется на территории ЕС для первичной вакцинации взрослых и детей с пяти лет, а также для бустерной вакцинации для взрослых и подростков с 12 лет.

Кроме того, комитет ЕМА рекомендовал одобрить заявку компании Moderna на включение детей в возрасте 6-11 лет для вакцинации препаратом Spikevax. Данная теперь разрешена в ЕС для первичной вакцинации взрослых и детей с 6 лет, а также бустерной вакцинации взрослых.