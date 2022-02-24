Глава СПЧ считает, что часть россиян недооценивает военную угрозу со стороны НАТО

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что часть российского общества серьезно недооценивает военную угрозу для РФ со стороны НАТО. Такую позицию он высказал в ходе заседания президиума СПЧ в связи с военной спецоперацией на Украине.

"Есть очень серьезная недооценка частью российской интеллигенции военной угрозы со стороны НАТО. Когда президент [РФ Владимир Путин] говорит о подлетном времени, некоторые хихикают, […] 30 минут - подлетное время с американской территории до России. И все боевые системы России и США заточены под эти 30 минут. За 30 минут можно принять решение, мы в состоянии совершить ответный удар, на этом держится мировая система военной стабильности. А если 4 минуты, то мы не нанесем ответного удара", - цитирует Фадеева сайт СПЧ.

Глава СПЧ отмечает, что продвижение военной инфраструктуры НАТО на Восток - подготовка к войне. "Ответ Путина - уничтожение инфраструктуры НАТО на территории Украины. Это война не с украинским народом, это война за наше будущее, за нашу свободу. Это могла быть не Украина. Просто Украина как несостоявшееся государство очень удобный инструмент для реализации задач НАТО, о которых я сказал" - говорит Фадеев.

Он также предложил коллегам по СПЧ "не спеша подумать" над тем, как оценивать военную операцию РФ на Украине.

"Понятие "гуманитарная интервенция", о чем вспомнил наш коллега, бывший судья ЕСПЧ Анатолий Иванович Ковлер, - это признанное понятие, напрямую связанное с правами человека. Это западная позиция, выработанная на протяжении последних десятилетий. И не первый раз осуществляется эта самая гуманитарная интервенция. Давайте подумаем, как трактовать в этом случае, подходит ли нынешняя российская операция под это определение", - предложил Фадеев.

СПЧ пока решил не принимать заявлений в связи с военной спецоперацией на Украине, но может вернуться к этому вопросу позже в зависимости от развития ситуации. Об этом сообщил ТАСС ранее в четверг председатель комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский.