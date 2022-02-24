{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 93 тыс. эвакуированных из Донбасса находятся в ПВР в Ростовской области

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что регион принимает основной поток беженцев
Теги
Турчак, Андрей АнатольевичУкраинаРоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
Академическая стипендия для вузов в 2023 году вырастет до 1 825 рублей
Сумма стипендии сейчас составляет 1 755 рублей
Читать полностью