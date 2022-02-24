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В Петербурге полицейские задержали около 20 участников несанкционированного митинга

Незаконное мероприятие у Гостиного Двора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали около 20 участников несанкционированного митинга, который проходит у Гостиного Двора в центре Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Сотрудник полиции через громкоговоритель требует от собравшихся незамедлительно покинуть место мероприятия, предупредив об ответственности. Он предупредил, что в городе, в соответствии с постановлением Смольного о противодействии распространению коронавируса, запрещено проведение любых публичных мероприятий. "В данном месте никаких публичных мероприятий согласовано не было", - сказал сотрудник полиции. В соответствии с действующими ограничительными мерами, в городе запрещено проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и прочих мероприятий численностью более 20 человек, за исключением согласованных с профильными комитетами.

Прохожие свободно идут по Невскому проспекту. Транспорт также движется беспрепятственно. Вдоль проезжей части проспекта у Гостиного двора со стороны входа в метрополитен выставлены ограждения.

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