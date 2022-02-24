Петербуржцы круглосуточно несут в пункт приема гуманитарную помощь для людей из Донбасса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Сочувствующие беженцам из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) петербуржцы круглосуточно несут гуманитарную помощь в пункт приема на базе Волонтерского центра "Единой России". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Единой России" в Петербурге.

"Сотни петербуржцев уже передали помощь, больше всего приносят детскую одежду, питание для детей, средства личной гигиены. Звонки поступают круглосуточно, люди переживают, спрашивают, как можно помочь. Столько неравнодушных! Большая благодарность всем откликнувшимся, тем, кто передает предметы первой необходимости! Сейчас наша поддержка, простое человеческое неравнодушие и сострадание важны как никогда", - приводит слова депутата Госдумы от "Единой России" Николая Цеда пресс-служба.

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев на базе Волонтерского центра "Единой России" работает круглосуточно. Один из неравнодушных горожан, принесший для беженцев продукты, вещи первой необходимости и средства личной гигиены, рассказал, почему решил поддержать этих людей в сложной ситуации. О возможности помочь он узнал из интернета.

"Через поисковый запрос узнал, куда можно привезти вещи. Хочу внести свой посильный вклад в помощь людям, которые остались без дома и которых мы сейчас принимаем", - рассказал петербуржец Артем Терехов.

Волонтерский центр партии расположен на Конногвардейском бульваре, 4. В списке предметов первой необходимости - чай, кофе, сдобные изделия; мыльные принадлежности и туалетные наборы; детские памперсы, сухое детское питание; кулеры и бутилированная вода; постельное белье, удлинители, электрочайники, холодильники и микроволновки.