Турчак предложил проработать вопрос устройства эвакуированных из Донбасса детей в школы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил проработать вопросы устройства эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) детей в российские школы и детские сады.

"Со стороны родителей есть запрос на устройство детей в школы, детские сады, потому что никто не может предположить, сколько это все займет времени. Это касается всех регионов, куда массово направляются дети Донбасса", - сказал Турчак на совещании по строительству детсадов и школ с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

По его словам, чтобы ребенка взяли в российское образовательное учреждение, "нужно собрать документы, справки, в том числе медицинские, школьные принадлежности". "Ну и понятно, что людям в одиночку, даже при помощи волонтеров, людям, которые находятся вдали от дома, весь этот необходимый пакет документов и принадлежностей не собрать. В этой связи, Татьяна Алексеевна, предлагаю дать поручение министру просвещения и регионам оперативно этот вопрос отработать", - отметил Турчак. "Нужно командировать в Ростов заместителя министра [просвещения], чтобы он под руководством [врио главы МЧС РФ Александра] Чуприяна ежедневно занимался этой работой", - добавил он.

Ранее Турчак сообщал, что в пунктах временного размещения Ростовской области находятся более 93 тыс. эвакуированных из ДНР и ЛНР, свыше половины из них - дети.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин 18 февраля заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, с их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.