В Новгородской области отменили требование о предъявлении QR-кодов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 февраля. /ТАСС/. Предъявление QR-кодов и ряд других коронавирусных ограничений отменили в Новгородской области. Об этом глава региона Андрей Никитин сообщил на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Хорошие новости - сегодня смягчаем COVID-ограничения в регионе. <...> Масочный режим продолжает действовать", - сообщил Никитин.

В соответствии с указом губернатора, отменяется требование QR-кодов или ПЦР-тестов при посещении фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных организаций, спортивных объектов, бассейнов, театров, концертных и культурно-досуговых организаций, музеев, кинотеатров, организаций общепита и при заселении в гостиницы. Меняется режим работы организаций общественного питания, теперь они смогут работать до полуночи. Кроме того, снимаются ограничения по работе фудкортов, а также по посещению лицами, не достигшими 14 лет, торговых центров без сопровождения родителей.

Возобновляется работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Без предъявления QR-кодов разрешено проведение заседаний, совещаний, слушаний и иных подобных мероприятий с участием не более 100 человек. Во время массовых мероприятий теперь можно проводить мастер-классы. Спортивные соревнования и мероприятия можно проводить с участием зрителей, наполняемость зала при этом не должна превышать 75%.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отменяется обязательное предоставление сведений о вакцинированных сотрудниках через специальный портал covid-free.novreg.ru. Снимается обязательный режим самоизоляции для неработающих граждан в возрасте 60 лет. Регистрация брака теперь возможна в присутствии до 20 приглашенных без предъявления QR-кодов.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 91 104 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 712 случаев - за последние сутки, полностью выздоровели 73 936 человек, 903 умерли.